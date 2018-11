"В оригинале Освенцима не было!": как компьютерная игра может рассорить Польшу с Украиной

Место, где разворачивается действие игры с названием The Cost of Freedom («Цена свободы»), — концлагерь Аушвиц. Арка с роковой надписью мелькает в кадре, видны знакомые по хронике железнодорожные пути, вышки охраны…

24 августа, как раз в день независимости Украины (так совпало), журналист Войцех Выбрановски из еженедельника Do Rzeczy написал в твиттере о том, что обнаружил в Сети тизер новой компьютерной «стрелялки», которую готовит к выпуску некая украинская компания Alien Games.

Дмитрий Дыбин, фото из личного архива / Facebook





— Если на YouTubе задать название игры The Cost of Freedom game, вас сразу выведет на канал польского пользователя с ником Pierro Coccо (итальянский киноактер первой половины ХХ века, — О. М.) Так получилось, что чаще смотрят не мои ролики c соответственной фирменной пометкой, а его, намеренно искаженные. Не наше видео, не наша озвучка, зато постоянно упоминается наша компания как производитель игры.