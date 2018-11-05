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Лукашенко отдал часть Полесского радиационного заповедника под рыболовство

06.11.2018 18:41 — Разное | Партизан  
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Лукашенко своим указом изменил границы, площадь и состав земель Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, сообщает БелТА.

Указом также предусмотрено отнесение реки Припять, находящейся в границах заповедника, к рыболовным угодьям и передачу их заповеднику для ведения промыслового рыболовства.


 
 
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Лукашенко своим указом изменил границы, площадь и состав земель Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, сообщает БелТА.
 
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