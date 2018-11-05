Чем так дорог властям предприниматель Мартынов, которого Лукашенко хочет наградить

На открытии после модернизации Витебского мехового комбината 2 ноября Александр Лукашенко пошутил, что. А потом серьезно добавил:

«Принципиально изучите: если он честно работает, если действительно дела обстоят таким образом, будем награждать».

называет причины, почему власти так хорошо относятся к 61-летнему частнику.

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Рассматривают успехи его бизнеса как свои





На бумаге «Марко» (название получилось от слов «Мартынов» и «компания») является частной компанией. На деле же все намного сложнее. Николай Мартынов на ряду с такими крупными бизнесменами как Александр Мошенский, Юрий Чиж, Александр Шакутин вряд ли бы смог добиться в нынешней Беларуси большого успеха, если бы не открытая и серьезная поддержка властей.





Десять лет назад с согласия руководителя страны холдинг «Марко» выкупил государственный пакет акций ОАО «Красный Октябрь». Пять лет назад холдинг купил за одну базовую Витебский меховой комбинат.





Власти давали «Марко» внушительный бюджетный заём под минимальный процент, возмещали часть процентов за пользование кредитами, предоставляли гарантии банкам в погашении кредитов.





Николаю Мартынову приходилось даже оправдываться:





«Есть рассуждения, что, мол, продали объект за небольшие деньги. Но нужно понимать, что продают со всеми имеющимися долгами и обязательствами по тому, что нужно сделать для восстановления. Это гораздо дороже, чем в чистом поле строить предприятие. То есть на деле это не стоит одну базовую, а обходится гораздо дороже».









То, что власти рассматривают «Марко» не только как частный холдинг, доказывают слова Александра Лукашенко 2 ноября:





«Если вы договоритесь о том, что будете работать на конечный результат, то есть на продажу этих шуб, то считай, что получишь столько пушнины, сколько надо. Мы просто заставим по нормальным ценам тебе продавать».













Мартынов тянет социалку





Предприниматель регулярно и по многу вкладывает деньги в социальные объекты и мероприятия.





Николая Мартынова знают как главного мецената в Дубровенском районе, на его малой родине. Недавно он переоснастил местный социально-педагогический центр. В Витебске в этом году открыли спорткомплекс предприятия «Красный Октябрь».





Холдинг «Марко» — генеральный партнер фестиваля «Славянский базар в Витебске».