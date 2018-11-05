Виктор Калина обматерил инвалида, который попросился бесплатно пройти на концерт. Тот сохранил АУДИОзапись

«На предыдущие концерты он меня приглашал. Если бы он в этот раз просто отказал, то я бы ничего не имел против. А он отправил мне голосовое сообщение в оскорбительно-унизительной форме», — рассказывает Артем.













«Молодой человек, если бы ты был рядом, то я бы, как въе… тебе подзатыльник, что ты бы в воздухе перевернулся. Я, Виктор Калина, буду тебе пригласительные оставлять? Ты хоть знаешь какая это процедура, оставить пригласительные? Это нужно задействовать целого бухгалтера. Какой ты поклонник, б…? Не дай бог увижу на концерте, выдам такого пенделя, что ты ох…шь», — ответил Калина.









Билеты на концерт «легенды русского шансона», каковым позиционирует себя Калина, стоили 10—12 рублей. А концерт проходил в Городском доме культуры.





Сам Артем Лавренко говорит, что не перестанет ходить на концерты Виктора Калины в будущем, если тот извинится перед ним.





Виктор Калина — исполнитель шансона, известный тем, что поддерживает боевиков «ДНР» и «ЛНР», а также борется в социальных сетях против «оппозиции, радикалов и бандеровцев».



