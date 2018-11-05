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Лукашенко поручил предоставить ему четкий план реконструкции мостов в Беларуси

06.11.2018 18:52 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в первом квартале будущего года предоставить ему четкий план реконструкции мостов в стране.

"Александр Лукашенко поручил в первом квартале будущего года предоставить ему четкий план реконструкции мостов в стране", - пояснили в пресс-службе Беларуси.

Там уточнили, что данное поручение глава государства дал министру транспорта и коммуникаций Анатолию Сиваку во время рабочей поездки в Гомельскую область и открытия моста через Припять в Житковичском районе.

"Наличие развитой транспортной инфраструктуры - очень важный элемент равномерного развития регионов Беларуси. Поэтому сейчас проводится оценка состояния всех мостов в стране. После обследования будет принято необходимое решение", - подчеркнул президент.

Он также сообщил, что министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак доложил ему о наиболее важных мостах на основных трассах.

"Их 32, которые нужно реконструировать, модернизировать, менять", - рассказал глава государства.

При этом он обратил внимание на важность мостовых сооружений не только на дорогах республиканского значения, но и на местных. "Некоторые местные дороги и мосты не менее важны, чем республиканского значения", - считает он.

Ожидается, что в первом квартале 2019 года президенту Беларуси представят результаты проведенных исследований по мостовым сооружениям. После их изучения будет принято окончательное решение касательно сроков выполнения работ и их финансирования.

"Сегодня мы договорились о том, что 3-10 мостов мы немедленно включаем в работу, создаем коллективы и начинаем ремонтировать и модернизировать, где-то менять. Это в дополнение к тем 20 мостам, по которым сегодня в стране уже идут работы", - отметил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси сообщил, что считает возможным делать примерно 25 мостов в течение года.

"Средства на это мы найдем, если необходимо, то изымем из всех программ и направим их на мосты", - пообещал он.

"Все надо делать вовремя. До нового года все обследования будут завершены, и в первом квартале предстоит принять окончательное решение. Не надо ждать, пока мост лопнет, а необходимо все работы проводить своевременно", - добавил глава государства.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в первом квартале будущего года предоставить ему четкий план реконструкции мостов в стране. "Александр Лукашенко...
 
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