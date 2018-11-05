Представитель ОБСЕ Сайдик счел выборы в Донбассе не соответствующими Минским соглашениям

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик полагает, что выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса не будут соответствовать Минским соглашениям.

"Я лично считаю, что проведение этих так называемых выборов не соответствует ни букве, ни духу Минских соглашений", - сказал М Сайдик журналистам по итогам заседания ТКГ во вторник в Минске.

По его словам, политподгруппа на сегодняшнем заседании "среди прочего обменялась мнениями по модальности имплементации формулы Штайнмайера в свете последних решений, принятых сторонами".

М.Сайдик отметил, что в связи с этим во время пленарного заседания ТКГ был затронут вопрос проведения выборов в Донбассе.

Ранее во вторник полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что в ходе встречи российская делегация, как посредник в урегулировании конфликта, в очередной раз разъяснила свою позицию относительно выборов глав и народных советов в республиках Донбасса.

"Выборы в Донбассе не противоречат Минским соглашениям", - заявил полпред.

"Это не выборы органов местного самоуправления, прописанных в Минских соглашениях. Это выборы глав и народных советов в республиках Донбасса, необходимые для управления территориями, обеспечения повседневной жизни людей в сложившейся ситуации", - пояснил он.