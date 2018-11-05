Азаренко входит в топ-5 теннисисток по количеству заработанных призовых за всю историю

Твиттер WTA Insider опубликовал список теннисисток, лидирующих по количеству призовых, заработанных за карьеру. Белоруска Виктория Азаренко в этом рейтинге занимает 5-е место.



Фото: twitter.com/BelEmbassyLt

В активе бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко — более 25 миллионов долларов.

Лидером всех времен является легендарная американка Серена Уильямс (более 88 миллионов долларов), в тройку лучших в этой номинации входят Винус Уильямс (около 41 миллиона долларов) и россиянка Мария Шарапова (более 38 миллионов долларов).

All-time @WTA Prize Money Leaders as of November 5th 2018: 1. Serena Williams

2. Venus Williams

3. Maria Sharapova

4. Caroline Wozniacki

5. Victoria Azarenka

6. Simona Halep

7. Agnieszka Radwanska

8. Petra Kvitova

9. Angelique Kerber

10. Martina Hingis pic.twitter.com/78g44v4CJM — WTA Insider (@WTA_insider) 6 ноября 2018 г.