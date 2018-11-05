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Азаренко входит в топ-5 теннисисток по количеству заработанных призовых за всю историю

06.11.2018 19:39 — Разное | Tut.by  
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Твиттер WTA Insider опубликовал список теннисисток, лидирующих по количеству призовых, заработанных за карьеру. Белоруска Виктория Азаренко в этом рейтинге занимает 5-е место.


Фото: twitter.com/BelEmbassyLt

В активе бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко — более 25 миллионов долларов.

Лидером всех времен является легендарная американка Серена Уильямс (более 88 миллионов долларов), в тройку лучших в этой номинации входят Винус Уильямс (около 41 миллиона долларов) и россиянка Мария Шарапова (более 38 миллионов долларов).

 
 
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Твиттер WTA Insider опубликовал список теннисисток, лидирующих по количеству призовых, заработанных за карьеру. Белоруска Виктория Азаренко в этом рейтинге занимает...
 
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