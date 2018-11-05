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Азаренко входит в топ-5 теннисисток по количеству заработанных призовых за всю историю
Твиттер
В активе бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко — более 25 миллионов долларов.
Лидером всех времен является легендарная американка Серена Уильямс (более 88 миллионов долларов), в тройку лучших в этой номинации входят Винус Уильямс (около 41 миллиона долларов) и россиянка Мария Шарапова (более 38 миллионов долларов).
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Твиттер WTA Insider опубликовал список теннисисток, лидирующих по количеству призовых, заработанных за карьеру. Белоруска Виктория Азаренко в этом рейтинге занимает...
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