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Белорусские бодибилдеры показали свои рельефы (ФОТО)

06.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Такими телами республика может гордиться. Лучшие спортсмены Беларуси собрались в минувшее воскресенье во Дворце культуры Минского тракторного завода, чтобы выступить на кубке РБ по бодибилдингу. Фитнес-бикини, пляжные выступления, показ мускулатуры – бодибилдинг делится на десятки самых разных дисциплин, но цель одна: преодолеть самого себя и отстроить идеальную фигуру. За право называться лучшим в Минске спорили более 100 спортсменов. Но золотые медали получили лишь двое: Андрей Димидчик среди мужчин и Кристина Марченко среди женщин. Ход соревнований и лучшие рельефы жителей Беларуси – в нашем фотоотчете.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске прошел кубок Республики Беларусь по бодибилдингу.
 
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