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Волчек: Осужденных по антинаркотическим статьям возвели в статус "особо опасных"

06.11.2018 19:48 — Разное | Партизан  
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Бунт в Ивацевичской колонии вызревал давно и рано или поздно должен был выплеснуться наружу.

Волчек: Осужденных по антинаркотическим статьям возвели в статус "особо опасных"
Колония "Волчьи норы", где отбывают наказание те, кто впервые получил срок по наркостатьям
Об этом в комментарии "Белорусскому партизану" сказал руководитель правозащитного центра "Правовая помощь населению" (зарегистрирован в Украине) Олег Волчек. 

Напомним, 5 ноября в паблике "Беларуская турма" появилась информация о том, что заключенные исправительно колонии № 22 устроили бунт. В управлении Департамента исполнения наказаний по Брестской области не подтверждают эту информацию.

Правозащитник поддерживает тесные контакты с организацией "Матери 328", которая объединяет родственников осужденных по антинаркотическим статьям. В ИК-22 "Волчьи норы" содержатся в основном осужденные по антинаркотическим статьям. Волчек говорит, что выступление заключенных стало "полной неожиданностью" даже для их родственников.

Правозащитник выделил несколько обстоятельств, вызвавших бунт в колонии.

- Заключенных возмущены условиями содержания в колонии, к ним не применяется условно-досрочное освобождение. У части заключенных отсутствует работа, что также сказывается на напряженной атмосфере в колонии.

К заключенным, осужденным по статьям "разбой", "убийство", администрация колонии не предъявляет особых требований, а вот в отношении осужденных по антинаркотическим статьям демонстрируется явно предвзятое отношение; об этом свидетельствуют и особые нашивки.

Число осужденных по антинаркотическим статьям в стране приближается к 18 тысячам. И все эти люди не имеют шансов выйти на свободу и будут сидеть от звонка до звонка. Известны случаи, когда торговцев спайсами судили по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса – а это уже совершенно другие сроки. Заключенные готовы сидеть, но только за свои преступления. Сроки завышены, и Верховный суд не собирается их пересматривать.

По частям 3 и 4 (незаконный оборот наркотиков группой лиц или в составе организованной группы) статьи 328 осуждено очень много несовершеннолетних.

Чтобы избежать подобных ситуаций, следовало пересмотреть антинаркотические дела, смягчить наказание и применять к данной категории осужденных условно-досрочное освобождение. Нужно дать заключенным право на реабилитацию, право на исправление ошибки, - подчеркнул Олег Волчек.

Правозащитник отметил, что "Матери 328" готовят очередную заявку на митинг, чтобы привлечь общественное внимание к проблеме.


 
 
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Бунт в Ивацевичской колонии вызревал давно и рано или поздно должен был выплеснуться наружу.
 
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