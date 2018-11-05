Об этом в комментарии "Белорусскому партизану" сказал руководитель правозащитного центра "Правовая помощь населению" (зарегистрирован в Украине) Олег Волчек.





заключенные исправительно колонии № 22 устроили бунт. В управлении Департамента исполнения наказаний по Брестской области не подтверждают эту информацию. Напомним, 5 ноября в паблике "Беларуская турма" появилась информация о том, чтоВ управлении Департамента исполнения наказаний по Брестской области не подтверждают эту информацию.





Правозащитник поддерживает тесные контакты с организацией "Матери 328", которая объединяет родственников осужденных по антинаркотическим статьям. В ИК-22 "Волчьи норы" содержатся в основном осужденные по антинаркотическим статьям. Волчек говорит, что выступление заключенных стало "полной неожиданностью" даже для их родственников.





Правозащитник выделил несколько обстоятельств, вызвавших бунт в колонии.





- Заключенных возмущены условиями содержания в колонии, к ним не применяется условно-досрочное освобождение. У части заключенных отсутствует работа, что также сказывается на напряженной атмосфере в колонии.





К заключенным, осужденным по статьям "разбой", "убийство", администрация колонии не предъявляет особых требований, а вот в отношении осужденных по антинаркотическим статьям демонстрируется явно предвзятое отношение; об этом свидетельствуют и особые нашивки.





Число осужденных по антинаркотическим статьям в стране приближается к 18 тысячам. И все эти люди не имеют шансов выйти на свободу и будут сидеть от звонка до звонка. Известны случаи, когда торговцев спайсами судили по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса – а это уже совершенно другие сроки. Заключенные готовы сидеть, но только за свои преступления. Сроки завышены, и Верховный суд не собирается их пересматривать.





По частям 3 и 4 (незаконный оборот наркотиков группой лиц или в составе организованной группы) статьи 328 осуждено очень много несовершеннолетних.





Чтобы избежать подобных ситуаций, следовало пересмотреть антинаркотические дела, смягчить наказание и применять к данной категории осужденных условно-досрочное освобождение. Нужно дать заключенным право на реабилитацию, право на исправление ошибки, - подчеркнул Олег Волчек.





Правозащитник отметил, что "Матери 328" готовят очередную заявку на митинг, чтобы привлечь общественное внимание к проблеме.



