Препарат с намёком на рак. В России отзывают восемь миллионов опасных таблеток – они есть и в Беларуси

В Россию попало около восьми миллионов потенциально опасных таблеток на основе валсартана — китайского действующего вещества. Таблетки содержат компонент, провоцирующий развитие раковых заболеваний. Федеральные власти забили тревогу ещё пару месяцев назад, но некоторые регионы продолжают закупать в медучреждения валсартан и другие лекарства на его основе. С августа 16 областей и республик купили ещё примерно пять миллионов таблеток. Одним из первых на ситуацию отреагировал Росздравнадзор по Приморскому краю: распорядился отозвать партии валсартана из местных аптек и больниц.





Китайский валсартан









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Слово «валсартан» ассоциируется с названием сказочного замка из романов в жанре фэнтези или с именем какого-нибудь правителя со страниц «Властелина колец». На самом деле это белый порошок, из которого изготавливают таблетки. Их принимают от повышенного давления либо после перенесённого инфаркта. Валсартан правильно называть фармацевтической субстанцией, потому что он является основой для других таблеток.

В конце нулевых, если верить «Википедии», валсартан стал самым назначаемым лекарством от давления. Рецепты на него выписывали сотням миллионов людей по всему миру. Лаборатории в Европе, России и США изготавливают из него с десяток наименований таблеток. Им дают новые торговые названия: «Валз», «Нортиван», «Вальсакор», «Диован» — но на самом деле это валсартан в разных вариациях. В России только госучреждения закупают более 21 миллиона упаковок в год.

С начала 2010-х большинство фармкомпаний покупают валсартан на одной и той же китайской фабрике в городе Линьхай. Ею владеет фармацевтическая компания «Чжецзян хуахай».

Канцероген из космической отрасли









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В июле этого года Европейский директорат по качеству медицинской продукции (EDQM) обнаружил в китайских исходниках потенциально опасную примесь N-нитрозодиметиламина (NDMA). Вероятно, она попала туда из-за случайного изменения технологии или производственного брака, пишет европейское агентство. При длительном применении примесь способна провоцировать онкологические заболевания.

Этот компонент — отход космического производства: он получается в результате изготовления ракетного топлива. Ещё, если особым образом очищать сточные воды, можно в качестве побочного «мусора» тоже получить НДМА. В незначительных концентрациях он содержится в пиве, вяленом мясе, рыбе и табачном дыме.



Онкология — это не единственный риск. Сильней всего НДМА бьёт по печени: он крайне токсичен. Журнал New Yorker писал, как в 1978-м сотрудник исследовательской лаборатории Стивен Харпер приревновал свою девушку и добавил в лимонад НДМА. Харпер входил в группу по исследованию онкологических заболеваний, токсин там держали для того, чтобы колоть подопытным мышам, провоцируя рост раковых опухолей. От лимонада, приготовленного учёным, получил смертельное отравление 30-летний мужчина (возможно, тот самый любовник — New Yorker не конкретизирует). А в 2013-м студент Хун Ян из Шанхая скончался после того, как сосед по комнате в общежитии отравил его НДМА.

Реакция в России









Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Через несколько недель на сообщение европейских аналитиков об опасности отреагировал Росздравнадзор. В ведомстве подсчитали, что опасными могут оказаться 444 серии таблеток, изготовленных на основе валсартана. Среднее количество упаковок в каждой серии — 18,4 тысячи. Это Лайф узнал из данных Росаккредитации. Следовательно, на тот момент в российском обороте находилось около восьми миллионов опасных упаковок.

Одним из первых отреагировал Росздравнадзор по Приморскому краю. Исторически в этом регионе сформировались тесные отношения с китайским бизнесом, поэтому упоминания Поднебесной в контексте экономических отношений, как правило, тщательно отслеживаются государственными контролёрами.

Так что территориальный отдел Росздравнадзора по Приморскому краю выпустил письменное указание: изъять из аптек, больниц и других медицинских учреждений таблетки упомянутых серий.







Предоставлено Росздравнадзором по Приморскому краю

— Территориальный орган Росздравнадзора по Приморскому краю информирует о необходимости изъятия из оборота лекарственных препаратов, в состав которых входит фармацевтическая субстанция «Валсартан» производства «Чжецзян хуахай фармасьютикал» (Китай), содержащая потенциально канцерогенную примесь, — пишет руководитель приморского ведомства Ирина Беккер. — Производители лекарственных средств приняли решение по изъятию готовых препаратов <…>, выпущенных из указанной субстанции.

Росздравнадзор предлагает аптекам и больницам самостоятельно проверить, есть ли у них на складах таблетки из опасных серий, и сообщить в госорган.

Закупки продолжаются







