Белорусский тяжелоатлет Павел Ходасевич стал вице-чемпионом мира

Белорусский спортсмен Павел Ходасевич стал «серебряным» призером Чемпионата мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде. В весовой категории до 89 кг белорус по сумме двух упражнений показал результат 371 кг (169+202). Кроме того, Павел Ходасевич завоевал малое «серебро» в упражнении «рывок».

По сумме двоеборья белорус уступил лишь 1 кг победителю россиянину Артему Окулову. При этом Павел Ходасевич показал такой же результат, как «бронзовый» призер грузин Реваз Давитадзе, однако опередил его из-за того, что его собственный вес немного меньше, чем вес соперника.

Таким образом, на счету сборной Беларуси уже две большие и две малые медали на Чемпионате мира-2018 по тяжелой атлетике. Ранее «бронзу» в двоеборье и «серебро» в рывке завоевал Вадим Лихорад в весовой категории до 73 кг.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2018 в Туркменистане продолжится до 10 ноября.