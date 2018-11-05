Грузин знакомился в Интернете с белорусками, а затем обворовывал их

Как стало известно, 35-летний житель Грузии знакомился с девушками на различных сайтах в Интернете. Некоторое время он поддерживал с ними отношения, входил в доверие, а затем обворовывал или одалживал крупные суммы денег и пропадал.

По информации официального представителя Партизанского РУВД Минска Лилианы ЖИЛЕНКОВОЙ, украденные вещи мужчина сдавал в ломбард, а затем все вырученные средства тратил на азартные игры. Жертвами злоумышленника стали не только белоруски, но также жительницы Украины, Грузии и других стран ближнего зарубежья.

При этом жертв злоумышленника может быть больше, чем известно следствию на данный момент. Сейчас правоохранители разыскивают тех, кто мог ими стать. По фактам мошенничества и кражи в отношении гражданина Грузии возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.