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Грузин знакомился в Интернете с белорусками, а затем обворовывал их

06.11.2018 20:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Грузин знакомился в Интернете с белорусками, а затем обворовывал их
ГУВД Мингорисполкома

Как стало известно, 35-летний житель Грузии знакомился с девушками на различных сайтах в Интернете. Некоторое время он поддерживал с ними отношения, входил в доверие, а затем обворовывал или одалживал крупные суммы денег и пропадал.

Грузин знакомился в Интернете с белорусками, а затем обворовывал их В Минске 24-летний парень выдавал себя за женщину и обманул 63 мужчин

По информации официального представителя Партизанского РУВД Минска Лилианы ЖИЛЕНКОВОЙ, украденные вещи мужчина сдавал в ломбард, а затем все вырученные средства тратил на азартные игры. Жертвами злоумышленника стали не только белоруски, но также жительницы Украины, Грузии и других стран ближнего зарубежья.

При этом жертв злоумышленника может быть больше, чем известно следствию на данный момент. Сейчас правоохранители разыскивают тех, кто мог ими стать. По фактам мошенничества и кражи в отношении гражданина Грузии возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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35-летний гражданин Грузии задержан по подозрению в мошенничестве и краже.
 
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