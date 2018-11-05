В ДТП в Калужской области погибло трое граждан Беларуси, шестеро пострадали

В ДТП в Калужской области погибло трое граждан Беларуси, шестеро находятся в лечебных учреждениях Калужской и Московской областей. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте посольства Беларуси в России.

"По официальной информации, полученной от российских правоохранительных органов, в результате ДТП на 86-м км трассы М3 погибло трое граждан Беларуси, шестеро находятся в лечебных учреждениях Калужской и Московской областей, двое из них - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло в 4.30 на автодороге М3 "Украина". По предварительной информации, водитель автомашины Citroen не справился с управлением, допустил съезд в кювет и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека: водитель транспортного средства и два пассажира. Шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Источник: БЕЛТА.

Фото ГТРК Калуга

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "