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«Мудро поступили, оставив этот праздник в нашей истории»: Александр Лукашенко о 7 ноября
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Второй урок опять следует из причин, которые породили Октябрьскую революцию. Это права человека и главное – право на жизнь. Люди шли непонятно на какую войну и погибали. Право человека на жизнь было разрушено, право на труд – люди не имели работы, куска хлеба. Как они могли жить, себя прокормить и кормить свои семьи? О каком праве на медицинское обслуживание можно было говорить тогда, о каком праве на образование можно говорить? И главный второй урок, который надо извлечь, – это права человека. Когда идет война, когда разрушено народное хозяйство, когда люди не могут работать, когда кто сильнее приходит, отбирает последнее у слабого – нет речи о правах человека. Поэтому Октябрьская революция - это праздник мира и прав человека, истинных прав человека.
Октябрьская революция – это не переворот, как сейчас в России некоторые говорят. Можно назвать переворотом, но это не тот переворот, который бы они хотели видеть тогда в нашем государстве. Им все надо перечеркнуть и переписать. Вот поэтому мы в свое время, наверное, мудро поступили, оставив этот праздник в нашей истории, и не бросаем в нее камни. И помните, что мы не все знаем, а отсюда и не все понимаем, что тогда происходило.
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Новости Беларуси. Открывать новые объекты аккурат к 7 ноября в Беларуси уже традиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мост через Припять для...
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