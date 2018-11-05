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Александр Лукашенко: «Военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер»

06.11.2018 20:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 6 ноября глава государства встретился с группой представителей аналитических центров США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Беларусь находится между двумя крупнейшими центрами силы. Вам, как экспертам, не только в сфере внешней политики, но и в военно-политических вопросах не нужно объяснять, чем может грозить нам любая военная конфронтация между Западом и Востоком. Наша страна категорически не заинтересована в конфликтах – ни в «горячих», ни в «замороженных», ни у соседей, ни тем более на своей территории.

Александр Лукашенко: «Военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер»

Военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер. Мной не раз отмечалось, что с нашей стороны никогда не будет исходить угроза соседям.

Надеюсь, что эта беседа поможет всем нам, прежде всего вам, понять наше видение той сложной военно-политической ситуации, которая сложилась здесь, в центре Европы.

Если мы по итогам встречи хоть немного приблизимся к лучшему пониманию друг друга, можно будет смело сказать, что мы с вами выполнили свою миссию.

Александр Лукашенко: «Военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер»

Глен Ховард, президент Джеймстаунского фонда (США):
Спасибо большое. Мы очень рады были быть в Беларуси прошлый раз в составе другой делегации. Джеймстаунский фонд долгое время интересуется вашей страной. И я уверен, что Беларусь действительно играет очень важную роль в снижении напряжённости в регионе между Востоком и Западом.

Александр Лукашенко: «Военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер»

Беседу во Дворце Независимости Александр Лукашенко предложил вести откровенно, задавая друг другу даже самые смелые и неожиданные вопросы. Потому должное внимание глава государства обратил на одну из самых обсуждаемых проблем – расположение российской базы на территории Беларуси.

Александр Лукашенко: проблема российской базы на территории Беларуси надуманная

Во время встречи Александр Лукашенко также добавил, что Беларусь, являясь европейским государством, заинтересована в сильной и единой Европе, в крепком трансатлантическом партнёрстве. От сплочённости стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента.

Александр Лукашенко: «Военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер»

Майкл Карпентер, старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений имени Дж. Байдена (США):
Я надеюсь, что нормализация отношений между Беларусью и США произойдёт очень быстрыми темпами. Дело в том, что отсутствие послов в обеих странах является уже такой стратегической ошибкой. И необходимо решать это как можно быстрее. Безусловно, мы планируем развивать наши отношения по широчайшему спектру направлений.

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Новости Беларуси. 6 ноября глава государства встретился с группой представителей аналитических центров США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 
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