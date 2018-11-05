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Александр Лукашенко: «Военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер»
Новости Беларуси. 6 ноября глава государства встретился с группой представителей аналитических центров США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер. Мной не раз отмечалось, что с нашей стороны никогда не будет исходить угроза соседям.
Надеюсь, что эта беседа поможет всем нам, прежде всего вам, понять наше видение той сложной военно-политической ситуации, которая сложилась здесь, в центре Европы.
Если мы по итогам встречи хоть немного приблизимся к лучшему пониманию друг друга, можно будет смело сказать, что мы с вами выполнили свою миссию.
Глен Ховард, президент Джеймстаунского фонда (США):
Беседу во Дворце Независимости Александр Лукашенко предложил вести откровенно, задавая друг другу даже самые смелые и неожиданные вопросы. Потому должное внимание глава государства обратил на одну из самых обсуждаемых проблем – расположение российской базы на территории Беларуси.
Во время встречи Александр Лукашенко также добавил, что Беларусь, являясь европейским государством, заинтересована в сильной и единой Европе, в крепком трансатлантическом партнёрстве. От сплочённости стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента.
Майкл Карпентер, старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений имени Дж. Байдена (США):
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Александр Лукашенко: «Военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер»
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Новости Беларуси. 6 ноября глава государства встретился с группой представителей аналитических центров США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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