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Беларусбанк может поднять ставки по кредитам на жилье и сократить прием заявок на займы на недвижимость
Беларусбанк может увеличить процентные ставки по кредитам на жилье, а также сократить число заявок на займы на недвижимость. Эту информацию подтвердили в колл-центре банка. Изменения начнут действовать, как ожидается, с 8 ноября и будут действовать до конца нынешнего года. Однако «это предварительная информация, могут быть еще изменения», уточнили в колл-центре банка.
Кроме того, с 8 ноября банк прекратит заключать новые договоры по некоторым срочным вкладам в белорусских рублях, но запустит новые депозиты в нацвалюте. Эта информация уже анонсирована на сайте банка.
— С 8 ноября будут увеличены процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на финансирование недвижимости на условиях, определенных банком, — сообщили в колл-центре.
Но некоторых кредитов на жилье изменения не коснутся. К примеру, кредитов
— Ранее кредит на условиях, определенных банком, можно было оформить под ставку 13% годовых (ставка рефинансирования + 3 процентных пункта). Внесены изменения в решения в части увеличения до 15% годовых (ставка рефинансирования + 5 процентных пунктов), — уточнили в колл-центре.
Сейчас у Беларусбанка
Кроме того, с 8 ноября по 31 декабря также «вводится ограничение по предоставлению кредитов на условиях, определенных банком», пояснили в банке.
— Будет приостановлен прием новых заявок на выдачу кредитов на приобретение жилых помещений, — уточнили в колл-центре.
Но будут некоторые исключения, среди них — кредит «Ипотека с нами» по партнерской программе с компаниями, работающими под единым торговым знаком «Дана Холдингс». Ограничения не намерены вводить также на кредиты на приобретение жилых помещений, построенных по госзаказу по президентскому указу № 215 от 8 мая 2013 года «О некоторых мерах по совершенствованию строительства (возведения, реконструкции) жилых помещений».
Отметим, что «это предварительная информация, могут быть еще изменения», уточнили в колл-центре банка.
Кроме того, с 8 ноября Беларусбанк
«Пополнение данных вкладов, открытых до 08.11.2018, не прекращается», — уточняют в банке.
При этом с 8 ноября
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Беларусбанк может поднять ставки по кредитам на жилье и сократить прием заявок на займы на недвижимость
С 8 ноября Беларусбанк также прекращает заключать новые договора по некоторым срочным вкладам в белорусских рублях, но запускает новые депозиты в нацвалюте.
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