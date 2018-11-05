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Беларусбанк может поднять ставки по кредитам на жилье и сократить прием заявок на займы на недвижимость

06.11.2018 20:52 — Разное | Tut.by  
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Беларусбанк может увеличить процентные ставки по кредитам на жилье, а также сократить число заявок на займы на недвижимость. Эту информацию подтвердили в колл-центре банка. Изменения начнут действовать, как ожидается, с 8 ноября и будут действовать до конца нынешнего года. Однако «это предварительная информация, могут быть еще изменения», уточнили в колл-центре банка.

Кроме того, с 8 ноября банк прекратит заключать новые договоры по некоторым срочным вкладам в белорусских рублях, но запустит новые депозиты в нацвалюте. Эта информация уже анонсирована на сайте банка.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— С 8 ноября будут увеличены процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на финансирование недвижимости на условиях, определенных банком, — сообщили в колл-центре.

Но некоторых кредитов на жилье изменения не коснутся. К примеру, кредитов по 240-му указу, а также партнерской программы по ипотеке с компаниями, работающими под единым торговым знаком «Дана Холдингс».

— Ранее кредит на условиях, определенных банком, можно было оформить под ставку 13% годовых (ставка рефинансирования + 3 процентных пункта). Внесены изменения в решения в части увеличения до 15% годовых (ставка рефинансирования + 5 процентных пунктов), — уточнили в колл-центре.

Сейчас у Беларусбанка самая низкая процентная ставка на кредиты на приобретение жилья.

Кроме того, с 8 ноября по 31 декабря также «вводится ограничение по предоставлению кредитов на условиях, определенных банком», пояснили в банке.

— Будет приостановлен прием новых заявок на выдачу кредитов на приобретение жилых помещений, — уточнили в колл-центре.

Но будут некоторые исключения, среди них — кредит «Ипотека с нами» по партнерской программе с компаниями, работающими под единым торговым знаком «Дана Холдингс». Ограничения не намерены вводить также на кредиты на приобретение жилых помещений, построенных по госзаказу по президентскому указу № 215 от 8 мая 2013 года «О некоторых мерах по совершенствованию строительства (возведения, реконструкции) жилых помещений».

Отметим, что «это предварительная информация, могут быть еще изменения», уточнили в колл-центре банка.

Кроме того, с 8 ноября Беларусбанк приостанавливает заключение новых договоров срочного отзывного банковского вклада в белорусских рублях «Классик Отзывный на 35 дней», а также прекращает заключать новые договоры по некоторым срочным вкладам в нацвалюте: «Классик Отзывный до года» на 95 и 185 дней; «Классик Безотзывный до года» на 3 и 6 месяцев; «Интернет-депозит — Тренд Отзывный» (на сроки 1, 3, 6, 9 месяцев); «Интернет-депозит — Тренд Безотзывный» (на сроки 1, 3, 6 месяцев).

«Пополнение данных вкладов, открытых до 08.11.2018, не прекращается», — уточняют в банке.

При этом с 8 ноября введут новые срочные вклады.

 
 
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С 8 ноября Беларусбанк также прекращает заключать новые договора по некоторым срочным вкладам в белорусских рублях, но запускает новые депозиты в нацвалюте.
 
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