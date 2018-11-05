В Гомеле собака пьяного хозяина напала на двух 8-летних мальчиков

Как стало известно, двое школьников шли по двору многоэтажного жилого дома. Внезапно на них набросилась собака бойцовской породы, которая гуляла без поводка и намордника.

По информации УВД Гомельского облисполкома, одного мальчика собака укусила в лицо и в руку, а второго схватила за рукав куртки и порвала одежду. При этом за происходящим наблюдал 54-летний хозяин животного, который, по предварительным данным, был пьян.

По факту нападения собаки на детей проводится проверка. Родители пострадавших написали заявление в милицию. Хозяин пса может быть привлечен к ответственности.