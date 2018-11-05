Россия и Китай подписали три новых оружейных контракта - ТВ

Россия и Китай заключили на авиасалоне в Чжухае три новых контракта на поставки вооружения, сообщил во вторник телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

"На авиасалоне стороны подписали три новых контракта. Их детали пока что - военная тайна", - говорится в репортаже телеканала из Чжухая, где проходит авиационно-космическая выставка Airshow China 2018.

Российскую делегацию на выставке возглавляет глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Как сообщалось, Россия выполняет два крупных контракта в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) с Китаем - на поставку передовых систем ПВО С-400 и многофункциональных истребителей Су-35.

В сентябре Минфин США в связи с этими контрактами заявил о введении санкций в отношении отдела развития техники Центрального военного совета КНР.

Угроз военно-техническому сотрудничеству между Россией и Китаем из-за санкций США нет, заявил накануне первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько. "В нынешних условиях не видим причин, способных вызвать свертывание нашего ВТС и взаимодействия в кредитной сфере с китайскими партнерами", - сказал С.Приходько на брифинге, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По данным главы Ростеха Сергея Чемезова, на Китай приходится более 15% портфеля российских экспортных заказов в сфере военно-технического сотрудничества.

"Азиатский рынок для нас - один из ключевых, а Китай является крупнейшим стратегическим партнёром России в регионе. На сотрудничество с КНР приходится более 15% портфеля заказов Ростеха и Рособоронэкспорта в сфере продукции военного назначения", - сказал С.Чемезов.