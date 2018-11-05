Посол РФ призывает к сотрудничеству патриотические молодежные объединения Беларуси и России

Патриотическим молодежным объединениями Беларуси и России необходимо теснее сотрудничать, заявил посол России в Беларуси Михаил Бабич на церемонии вступления в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" детей российских военнослужащих, проходящих службу на военном объекте РФ 474-й отдельный радиотехнический узел "Барановичи" (Брестская обл.) во вторник.

"Вступившие в отряд ребята смогут участвовать в военно-патриотической, поисковой работе совместно с белорусскими детишками. (...) . Здесь (в Беларуси - ИФ) очень много памятных мест, заложено много славных традиций, и это время нужно использовать, чтобы они к этой истории прикоснулись вместе с белорусскими ребятами, чтобы они стали по настоящему одной семьей", - сказал М.Бабич.

Он напомнил, что инициатива министра обороны РФ Сергея Шойгу о развитии "Юнармии" реализуется уже на протяжении нескольких лет, в ее рядах уже почти 270 тыс. ребят.

"И конечно крайне важно, чтобы наши военнослужащие и члены их семей, дети, которые с ними живут, также могли приобщиться к этому важному движению. Потому что это большая воспитательная работа, большая образовательная работа, большая патриотическая работа, которая проводится как в России, так и в наших гарнизонах, которые находятся в других государствах", - заметил он.

М.Бабич уточнил, что сегодня численность юнотряда в части ВКС на территории Беларуси выросла с 30 до 45 человек. "Но дело не в количестве. Дело в том, чтобы наполнить эту работу реальным содержанием, причем вместе с белорусскими ребятами - вместе с военно-патриотическими клубами, вместе с поисковыми отрядами, вместе с кадетскими корпусами", - подчеркнул посол.

"И эту работу мы конечно начнем организовывать более активно", - отметил он.

Отряд "Юнармии" на территории российского военного объекта Воздушно-космических войск ВС России носит имя Героя России летчика Романа Филипова, погибшего в феврале текущего года в Сирии. Территориально отряд относится к Смоленскому региональному штабу.

"Юнармия" создана по инициативе министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются россияне в возрасте от 8 до 18 лет. Штабы организации работают во всех 85 регионах страны.