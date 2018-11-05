Участники встречи по Украине в Минске не обсуждали инициативы Лукашенко по Донбассу - Сайдик

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) не обсуждала инициативы президента Белоруссии Александра Лукашенко по Украине, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Нет, эти вопросы не обсуждались (предложение Минска контролировать украинско-российскую границу и обеспечение проведения выборов на Донбассе - ИФ)", - заявил М.Сайдик журналистам по итогам заседания ТКГ во вторник в Минске.

При этом он отметил, что ТКГ "очень приветствуют поддержку Беларуси". По его словам, предложения президента А.Лукашенко позволяют сделать вывод, что Минск продолжит придерживаться позиции поддержки переговоров по Украине.

Кроме того, М.Сайдик призывал стороны конфликта в Украине "проявить строгую сдержанность" и воздержаться от нарушений режима прекращения огня. "Согласно оценке СММ ОБСЕ ситуацию в зоне конфликта на востоке в Украине назвать спокойной, к сожалению, нельзя. Наблюдается относительно высокий уровень нарушений режима прекращения огня", - сказал представитель ОБСЕ.

"Я настоятельно призываю все стороны не допускать такого развития и проявить строгую сдержанность", - добавил он.

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что 27 октября на Донбассе был утерян беспилотник дальнего радиуса действия, принадлежащий СММ ОБСЕ.

"В связи с этим инцидентом еще раз призываю подписантов Минских соглашений принять все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала и имущества СММ и создания условий для беспрепятственной деятельности миссии", - отметил М.Сайдик.

При этом он подчеркнул, что СММ в Украине является самой масштабной и дорогостоящей миссией в истории ОБСЕ. "Она финансируется налогоплательщиками всех стран участниц ОБСЕ, и еще и поэтому необходимо четкое разъяснение случившегося (потери беспилотника - ИФ)", - заявил М.Сайдик.