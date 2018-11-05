Константинопольский митрополит назвал действия РПЦ сатанинскими

Экзарх Константинопольского патриархата в Турции призвал живущих в этой стране выходцев из России игнорировать решение Московского Синода о разрыве отношений с Константинополем и расценил это решение как сатанинское.

Митрополит Писидийский Сотирий, глава экзархата Сиде и Антальи, направил верующим этих провинций послание, в котором сообщил, что никто "не имеет права вторгаться во внутренние вопросы другой епархии без ведома ее епископа" и указывать, в каких храмах причащаться, сообщает сайт "Alanya Orthodox".

Митрополит Сотирий подчеркнул, что за управление паствой несет ответственность исключительно епископ епархии и никто дрогой.

"Другой, кем бы он ни был, не имеет права вторгаться во внутренние вопросы другой епархии без ведома ее епископа. (...) Следовательно, ни священнослужители, ни миряне не обязаны подчиняться указаниям других епископов, митрополитов или патриархов", - считает он.

По мнению иерарха, решение Синода Русской церкви разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом не имеет никакой силы "перед Христом и единой святой Церковью".

"Поэтому не испытывайте чувства вины по поводу того, что вы не придадите им никакого значения. Волноваться должны те (какие бы высокие церковные звания и саны они ни имели), кто своими антиканоническими действиями с угрозами ищут возможность отдалить верующих от Церкви, прервать их общение со своими священниками и епископом, призывая верующих не исповедоваться и не причащаться, - пишет митрополит Сотирий.

"Эти их действия, - добавляет он, - доставляют радость лишь антихристу, который борется со Христом и Его Церковью. Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями".

11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью. Для простых верующих это означает, что они не могут причащаться в храмах, которые находятся в юрисдикции Константинополя.