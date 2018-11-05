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Прокопеня: IT – источник независимости. Что ответил скептик
Известный предприниматель, основатель VP Capital Виктор Прокопеня рассказал на Кастрычніцкім эканамічным форуме об успехах отрасли.
- За этот год IT вырастет на 40%;
- это 500 миллионов долларов;
- 25% экономического роста Беларуси в 2018-м будет за счет IT .
Более того, по мнению Прокопени, отрасль имеет стратегическое значение, поскольку не требует импортного сырья, ценой на которое можно манипулировать (прозрачный намек на российские нефть и газ).
– IT – источник независимости. Единственным сырьем здесь являются мозги, – подытожил бизнесмен.
Оппонировал Виктору Прокопене директор по цифровой трансформации A1 Telekom Austria Group Денис Филазафович. Признав за белорусским IT определенные достижения, представитель крупной телекоммуникационной компании заявил:
– Я не вижу долгосрочных факторов, чтобы подпитывать нынешний рост. Долго, на мой взгляд, это продолжаться не может.
Филазафович полагает, что нынешние впечатляющие показатели обеспечили эффект низкой базы и то обстоятельство, что после выхода декрета о цифровой экономике ряд «серых» проектов в этой области стали «белыми».
В начале года писатель Виктор Мартинович опубликовал статью о белорусском IT под заголовком
- Либо Сеул втягивает в себя Пхеньян, либо стены окружающего Пхеньяна должны подниматься всё выше и выше.
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Известный предприниматель, основатель VP Capital Виктор Прокопеня рассказал на Кастрычніцкім эканамічным форуме об успехах отрасли.
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