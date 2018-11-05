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Бизнесмен спасает жителей заброшенных деревень

06.11.2018 20:55 — Разное | Партизан  
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Анатолий Шавалда когда-то работал в колхозе, но тот закрыли. Мужчине – инвалиду третьей группы по зрению – в деревне новую работу было найти сложно. Поэтому он купил машину и пошел в предприниматели, передает "Белсат".

«Самое необходимое вожу: крупы, масло, макароны. Сейчас прохладно стало, то селедку любят тоже», – рассказывает Анатолий Шавалда.

В салоне автомобиля крупы, овощи, фрукты, сладости, сыры и даже жвачка. Анатолий Шавалда живет в Городокском районе, что на Витебщине. Бизнес мужчина начал в 2001 году. Его автолавка посещает населенные пункты Долгопольского сельисполкома еженедельно. Приезжает и в глухие деревни: например, в Силовцах живут всего четыре человека. Анатолий ездит сюда не ради прибыли. Знает, что пенсионеры его ждут, и оставить их без визитов не позволяет совесть.

«Человечек хороший, услужливый, жалеет пенсионеров. Что нужно, всегда привезет», – говорят о нем сельчане.

Продукты для продажи предприниматель приобретает на оптовой базе в областном центре. Наценку делает малую: процентов 20-30. Поэтому стоимость товаров в автолавке меньше, чем в государственных магазинах. Анатолия местные считают за своего: для них он не только предприниматель, но иногда и социальный работник. Чего нет в его автолавке, приобретет в магазине и бескорыстно доставит сельчанам.

«Звонят, вожу и батарейки, и лекарства, и таблетки бабкам. Мне же не трудно в магазин забежать», – признается Анатолий.


Помимо Анатолия, по району ездят государственные автолавки, иногда заглядывают и городские предприниматели. Конкурировать с ними помогает то, что за семнадцать лет работы Анатолий досконально изучил спрос своих покупателей: не везет деликатесов и дорогих продуктов, торгует только тем, что по карману сельчанам.

Минчанин Александр Грушник – владелец передвижного шиномонтажа. Его мобильная фирма делает все те же виды ремонта, что и обычный шиномонтаж: замену резины, ремонт и балансировку колес. Свой бизнес Александр начал в 2010 году. Говорит, что тогда в Беларуси такого вида ремонта никто не предлагал.

«Сейчас уже более-менее люди стали узнавать нас. В городе ездим. В основном, девушки вызывают шиномонтаж, им сложно поставить запаску. Ну и это не женская работа, а девушек все больше и больше за рулем становится», – говорит бизнесмен.

Спасать водителей выезжают в любые точки: и в город, и в лес. Вызывают шиномонтаж клиенты и домой: если договориться с соседями и заказать ремонт сразу трех автомобилей, то за услугу «выезд» платить не придется. Стоимость получится такой же, как и в стационарном шиномонтаже. На место работники фирмы прибывают за полчаса. А на то, чтобы, например, отремонтировать колесо, им достаточно пятнадцати минут.

«Ключ от машины один раз у человека попал в колесо, причем от его же машины, и он не мог туда залезть. Я колесо снял, отдал ему ключ, и он открыл машину. Колодки и еще много чего. Казалось бы, то, что не могло попасть в кольцо, но попадает», – вспоминает Александр Грушник.

Четыре года назад Денис приобрел мобильную баню. А потом пошел дальше и стал их производить, и сейчас деревянные бочки как продает, так и сдает в аренду. Заказать баню на колесах можно хоть во двор дома, хотя на берег речки.

«Это может быть частный заказ и на турслет, даже республиканского масштаба. Были работники и более интересных ведомств», – рассказывает Денис Остроумов.

Бочки делают из ели, ольхи и осины, что гарантирует их качество. Недавно интерес к производству Дениса Остроумова проявили финны: не исключено, что в скором времени Денисовы бочки поедут за границу.

 
 
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Анатолий Шавалда когда-то работал в колхозе, но тот закрыли. Мужчине – инвалиду третьей группы по зрению – в деревне новую работу было найти сложно. Поэтому он...
 
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