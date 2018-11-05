Посол России Михаил Бабич согласился с Лукашенко: российская база в Беларуси не нужна





Михаил Бабич. Фото – tatar-inform.ru





ТАСС . Примечательно, что мнение посол России озвучил во время пребывания на территории российской военной части, которая дислоцирована под Ганцевичами, на Брестчине, сообщает





«Александр Лукашенко абсолютно прав. Боевых возможностей российских вооруженных сил, белорусских вооруженных сил достаточно для отражения любой агрессии любого противника. Но если, конечно, этот паритет будет нарушен, то, как правильно сказал глава Республики Беларусь, верховные главнокомандующие найдут эффективное решение для того, чтобы адекватно отреагировать на развитие обстановки, которое может происходить», – отметил глава российской дипмиссии в Беларуси.



