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Рианна запретила Дональду Трампу использовать свою музыку во время агитации

06.11.2018 20:38 — Разное | Партизан  
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Американская певица Рианна возмутилась тому, что нынешний президент США Дональд Трамп использует во время своей кампании ее песни.



Сотрудник The Washington Post Филипп Ракер обратил внимание исполнительницы, что Трамп использовал в качестве музыкального сопровождения для своих политических сообщений синглы из ее альбома Good Girl Gone Bad: Reloaded 2008 года.

"Об этом уже говорилось миллион раз, теперь миллион и первый - митинги Трампа не похожи ни на что другое в политике. В настоящее время песня Рианны Don’t Stop the Music орет в Чаттануге, в то время как помощники бросают в толпу бесплатные футболки с надписью Trump. Всем нравится", - написал Ракер в Twitter.

Рианна мгновенно отреагировала и ответила: "Это ненадолго...Ни я, ни мои поклонники никогда не окажутся на одном из этих трагических митингов или рядом, так что спасибо за то, что сообщили, Филипп!"



Отметим, Рианна стала не первой исполнительницей, которая выступила против использования своего творчества действующим президентом. Недавно Фаррелл Уильямс заявил, что подает в суд на Трампа за то, что он использовал его песню Happy на своем мероприятии, несколько часов спустя после стрельбы в синагоге в Питтсбурге. Адель, REM, Aerosmith и представители Принса также обвиняли Трампа в злоупотреблении их музыкой.

 
 
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Американская певица Рианна возмутилась тому, что нынешний президент США Дональд Трамп использует во время своей кампании ее песни.
 
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