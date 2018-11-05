Минск назвали грязнее Вильнюса и Риги

numbeo . В рейтинге чистоты городов Минск занял 32 место по чистоте из 76 городов. С прошлого года он опустился на три строчки и, по данным исследователей, стал немного «грязнее», сообщает сайт





Но на фоне других городов столица Беларуси выглядит неплохо. Например, Киев занял 67-ю строчку и стал одной из самых загрязненных столиц Европы.





Санкт-Петербург и Москва оказались на 60-м и 58-м местах соответственно, а Варшава на 43-м месте.









В Минске также чище, чем в Неаполе (75-е место), Кракове (69-е место), Риме (66-е место), Барселоне (65-е место), Париже (64-е место), Львове (47-е место), Харькове (45-е место) и Берлине (33-е место).





Но все столицы стран Балтии посчитали более чистыми: Вильнюс – на 17 месте, Рига – на 28-м, а Таллин – на 11-м.





Пятерка самых чистых городов Европы не изменилась с прошлого года. Это Хельсинки (Финляндия), Рейкьявик (Исландия), Цюрих (Швейцария), Стокгольм и Мальмо (Швеция).