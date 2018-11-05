Минфин: Кредит на строительство АЭС не создаст проблем для бюджета









БЕЛТА . Об этом заявил руководитель ведомства Максим Ермолович, выступая на "Октябрьском экономическом форуме", сообщает





По мнению министра, кредиты на проекты в сфере энергетики никогда не давили на бюджет страны, так как на продукцию энергетического сектора всегда существует устойчивый спрос. Так Ермолович ответил на вопрос, что случится, если электроэнергия с БелАЭС вдруг не будет продаваться за рубеж.





Сейчас просчитываются различные варианты того, как будет работать станция, какие тарифы должны быть на внутреннем рынке и в каком объеме электроэнергия может продаваться за рубеж. Эти обстоятельства определят возможные платежи по обслуживанию и погашению кредита. Также Максим Ермолович отмечает, что кредит взят на комфортных условиях, поэтому нельзя говорить о существенных рисках.





АЭС в Островце строится на российский кредит, размер которого достигает 10 миллиардов долларов. Эта сумма покрывает 90% расходов на строительство. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.





Первый блок АЭС должны ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020.



