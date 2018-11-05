Гомельский правозащитник ищет защиты для независимых журналистов у Спецдокладчиков ООН





Журналисты-фрилансеры Андрей Толчин и Кастусь Жуковский. Фото: БАЖ





«Весна» . 6 ноября правозащитник Леонид Судаленко направил обращение в защиту журналистов – фрилансеров Специальным докладчикам ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Девиду Кайе и по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин, пишет гомельская





В обращении приводится текущая статистика административных преследований журналистов-фрилансеров в гомельском и брестских регионах. В частности, фрилансера Кастуся Жуковского в течение года за работу на «Белсат» к ответственности привлекли 10 раз, сумма штрафов составила более 10 тыс. рублей. Пять раз судили и его коллегу Андрея Толчина. Журналисток – фрилансеров Ларису Щирякову штрафовали дважды, ее коллегу из Березы Тамару Щепёткину за работу на Радио «Рация» четыре раза.





«Несмотря на тот факт, что Комитет ООН по правам человека в настоящее время вступил в коммуникацию с белорусским правительством по зарегистрированным сообщениям белорусских фрилансеров (Дело №2848/2016 и №2911/2016 Лариса Щирякова; №2955/2017 и №3067/2017 Константин Жуковский; №3150/2018 Тамара Щепеткина) практика непропорционального вмешательства в их право на поиск, хранение и распространение информации продолжается», - отмечает в обращении Судаленко.





В обращении также содержится беспокойство вокруг ситуации с журналисткой Марией Булавинской-Ляпиной, против которой 22 октября милиция в Гомеле составила протокол, обвинив ее в незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ (ч.2 статьи 22.9. КоАП). Сейчас она может быть в любой день привлечена к административной ответственности за создание по заказу телеканала «Белсат» документального фильма «Бездомный город» о разрушении деревянной постройки в Гомеле.





"Я призываю Специальных докладчиков ООН отреагировать на ситуацию, включая, но не ограничиваясь следующими действиями:





- Обратить внимание на систематическое преследование журналистов – фрилансеров и вступить в коммуникацию с правительством Беларуси с целью разрешения сложившейся ситуации и прекращения практики преследований за отсутствие аккредитации в качестве журналистов иностранных СМИ.





- Продолжить попытки посетить Беларусь с официальным визитом для оценки ситуации со свободой поиска, хранения и распространения информации в стране", - говорится в обращении правозащитника.