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Александр Лукашенко: «Никогда не бросайте камни в свою историю»
Новости Беларуси. 6 ноября
Александр Лукашенко поздравил белорусов с наступающим праздником 7 ноября и вспомнил уроки истории, которые забывать нельзя.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому никогда не бросайте камни в свою историю. Никогда не поганьте то, что было у нас связано с нашими предками. Это все было, и забывать нельзя и плохое, и хорошее. Оказывается, то, что с близкого расстояния - плохо, с далека видится по-другому. Поэтому с нашим добрым праздником, который стучится всегда ежегодно в дверь и говорит «берегите мир, людей и их истинные права на жизнь, на труд, на образование, на здравоохранение, на воспитание детей!». Счастья вам и добра.
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