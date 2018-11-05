|
Находящийся в зоне вылета "Днепр" уволил главного тренера
Главный тренер «Днепра» Сергей Литовченко покидает могилевский футбольный клуб, сообщается на
Контракт с украинским специалистом был расторгнут по соглашению сторон. Также «Днепр» покидает и его помощник Виталий Розгон.
При украинском специалисте команда сыграла 10 матчей, добыла одну победу, два матча сыграла вничью и потерпела семь поражений. Могилевский клуб имеет 16 очков за три тура до финиша и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Литовченко покинул "Днепр".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)