Главный тренер «Днепра» Сергей Литовченко покидает могилевский футбольный клуб, сообщается на сайте команды .



Фото: «Днепр»

Контракт с украинским специалистом был расторгнут по соглашению сторон. Также «Днепр» покидает и его помощник Виталий Розгон.

При украинском специалисте команда сыграла 10 матчей, добыла одну победу, два матча сыграла вничью и потерпела семь поражений. Могилевский клуб имеет 16 очков за три тура до финиша и замыкает турнирную таблицу . Команда является первым претендентом на вылет в пердив.