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Президент о новом мосте: Сомневался, удастся ли реализовать эту задачу, но сделали даже раньше

06.11.2018 21:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Отремонтированный мост через реку Припять между Житковичами и Туровом 6 ноября торжественно открыл президент Беларуси Александр Лукашенко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60391.php

Президент о новом мосте: Сомневался, удастся ли реализовать эту задачу, но сделали даже раньше

Фото: пресс-служба президента Беларуси

По его словам, открытие новых значимых объектов в преддверии 7 ноября в стране стало доброй традицией.

«Думаю, молодежь поддержит такие наши устремления», — считает президент.

Он отметил важность того, что сегодня после тяжелой работы вводится в строй этот важный объект. Александр Лукашенко напомнил, что буквально в декабре минувшего года мост из-за аварийного состояния пришлось закрыть, что стало чрезвычайной проблемой для жителей Житковичского района, Турова.

7 декабря 2017 года на 888-метровом автомобильном мосту через Припять в Житковичском районе треснула плита перекрытия, и дорожное полотно по всей ширине просело почти на полметра. Мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь в регионе. Ведь отныне, чтобы попасть из Турова в Житковичи и наоборот, необходимо было делать крюк в 300 км.

Временно проблему решали понтонный мост и паромная переправа. Но зимой, когда реку сковывало льдом, люди снова оказывались отрезанными от большой земли.

Организованная понтонная и паромная переправы только частично решали возникшие трудности. «Когда я в СМИ увидел эту проблему, я понял, к чему она может привести. Да и привела. Это катастрофа для людей, которые перемещаются с одного берега на другой на работу, по другим причинам. И поэтому все, что здесь делалось, делалось очень быстро. Вы представьте, практически за полгода сменить русло реки, построить подъездные дороги к паромным переправам, затем убрать старый мост, заказать и привезти новые конструкции, установить необходимое технологическое оборудование и выстроить новый мост — это очень серьезная работа», — заметил глава государства. При этом он признался, что, когда ставилась задача все завершить к 7 ноября и все пообещали, что выполнят, сомневался, действительно ли удастся реализовать эту задачу. «Но вот сделали даже раньше, просто молодцы», — похвалил президент.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60391.php

Президент о новом мосте: Сомневался, удастся ли реализовать эту задачу, но сделали даже раньше

Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Как мне докладывают, сжатые сроки не сказались на качестве. Работники дорожно-строительной сферы не только решили сложные вопросы и добились поставленных целей, но и приобрели бесценный опыт. Именно здесь впервые были применены многие новаторские идеи и технологии. На этот результат работали все», — сказал он.

Президент искренне поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве. «Главная задача государства — обеспечить достойное качество жизни своим гражданам и предоставить им равные возможности для полноценного труда независимо от места жительства», — заявил он. Александр Лукашенко поручил представить к наградам строителей и руководителей, которые занимались реконструкцией моста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60391.php

Президент о новом мосте: Сомневался, удастся ли реализовать эту задачу, но сделали даже раньше

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко поручил в первом квартале будущего года предоставить ему четкий план реконструкции мостов в стране.

«Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак доложил сегодня о наиболее важных мостах на основных трассах, их 32, которые нужно реконструировать, модернизировать, менять», — рассказал президент. При этом он обратил внимание на важность мостовых сооружений не только на дорогах республиканского значения, но и на местных.

«Сегодня мы договорились о том, что 3−10 мостов мы немедленно включаем в работу, создаем коллективы и начинаем ремонтировать и модернизировать, где-то менять. Это в дополнение к тем 20 мостам, по которым сегодня в стране уже идут работы, — продолжил Александр Лукашенко. — Таким образом, примерно 25 мостов в течение года мы будем делать. Средства на это мы найдем, если необходимо, то изымем из всех программ и направим их на мосты».

«Все надо делать вовремя. До нового года все обследования будут завершены, и в первом квартале предстоит принять окончательное решение. Не надо ждать, пока мост лопнет, а необходимо все работы проводить своевременно», — подчеркнул Лукашенко.

Накануне открытия TUT.BY побывал на мосту. Его отремонтировали всего за полгода. Проектный срок реконструкции объекта изначально составлял 22 месяца. Обошелся объект в 32 миллиона рублей. Расчетный срок службы пролетного строения — 100 лет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60391.php

Президент о новом мосте: Сомневался, удастся ли реализовать эту задачу, но сделали даже раньше

Мост через Припять, 5 ноября 2018 года. Фото: TUT.BY


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60391.php

Президент о новом мосте: Сомневался, удастся ли реализовать эту задачу, но сделали даже раньше

Мост через Припять, 5 ноября 2018 года. Фото: TUT.BY

 
 
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Отремонтированный мост через реку Припять между Житковичами и Туровом 6 ноября торжественно открыл президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба...
 
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