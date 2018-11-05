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Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Лина Салим Моаззам посетила Брест

06.11.2018 21:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, в рамках ознакомительной поездки состоялась встреча представителей пакистанской делегации с председателем Брестского городского исполнительного комитета Александром Рогачуком.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60389.php

Брест " alt="Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Лина Салим Моаззам посетила Брест ">

Цель диалога — налаживание связей между двумя сторонами в различных сферах. Брест интересен Пакистану в качестве площадки для установления бизнес-контактов и реализации инвестиционных проектов. 

В ходе диалога Госпожа Лина Салим Моаззам поделилась своими впечатлениями о нашем пограничном городе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60389.php

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Лина Салим Моаззам посетила Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60389.php

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Лина Салим Моаззам посетила Брест

«У вас очень красивый гостеприимный город и люди. Я рада, что познакомилась с Беларусью, Брестом и его жителями», — отметила Посол.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60389.php

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Лина Салим Моаззам посетила Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60389.php

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Лина Салим Моаззам посетила Брест

В свою очередь председатель Брестского горисполкома подчеркнул, что сегодня у Пакистана у Брестчины — хорошие перспективы для активизации экономического сотрудничества.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60389.php

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Лина Салим Моаззам посетила Брест

Если в прошлом году Брест не поставлял в Пакистан свою продукцию, то сегодня ситуация кардинально изменилась: экспорт в Исламскую Республику составляет примерно 100 тысяч долларов. Поэтому дальнейшее развитие экономических отношений, налаживание культурных и других связей – залог эффективного сотрудничества.

Гостья выразила надежду на сотрудничество во всех сферах, в результате которого должен быть установлен грамотный взаимовыгодный обмен, а также озвучила тему поиска города-побратима в Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60389.php

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Лина Салим Моаззам посетила Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60389.php

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Лина Салим Моаззам посетила Брест

«Озвученная госпожой Послом тема города-побратима очень интересна, — отметил председатель горисполкома в своем интервью журналистам. – Несмотря на фактор расстояния, эта идея перспективна.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60389.php

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Лина Салим Моаззам посетила Брест

В данном случае уместно было бы найти себе в партнеры город с похожей структурой легкой промышленности, которая бы соответствовала задачам комбината «Ковры Бреста», наших швейных производств. Такое побратимство могло бы стать в будущем тем фундаментом для взаимоотношений, которые поспособствовали развитию легкой промышленности и в целом производству ковров».

Общаясь с журналистами Лина Салим Моаззам заверила, что делегация из Пакистана обязательно посетит Брест в рамках праздничных мероприятий по 1000-летию города. « Это очень солидная дата, как для города, так и для страны в целом. Многие европейские города не могут похвастаться таким юбилеем, поэтому для нас большая честь стать свидетелями исторического события».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60389.php

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Лина Салим Моаззам посетила Брест

После официальной встречи Лина Салим Моаззам познакомилась с городом в ходе экскурсии, а также посетила Брестскую крепость-герой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60389.php

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Лина Салим Моаззам посетила Брест

 
Теги: Брест
 
 
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