- Как распознать болезнь Альцгеймера на ранних стадиях?

- Может ли болезнь наступить в молодом возрасте?

- Как в Беларуси лечат болезнь Альцгеймера?

На эти и другие вопросы читателей «АиФ» во время прямой линии ответит врач-психиатр-нарколог ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии», научный сотрудник неврологического отдела Наталья Алексеевна НАУМОВСКАЯ.

Предварительно вопросы можно задать по тел. (017) 290-02-68 или по электронной почте victoria@aif.by.

Время проведения прямой линии - 16 ноября 2018 года с 11.00 до 12.00.

Телефон прямой линии – (017) 290 - 02 - 67