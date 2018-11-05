Торжественный вечер, посвященный Дню Октябрьской революции, прошел в Гродно

В областном драматическом театре собрались представители органов власти, ветераны войны и труда, труженики города над Неманом, молодежь.

– Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что нашим предкам за нас не стыдно, мы достойно продолжаем их традиции, уверенно смотрим в будущее, – отметил председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров. – Достижения гродненцев – яркий тому пример. Признание Гродно победителем республиканского соревнования в сфере социально-экономического развития среди городов и районов, занесение на Республиканскую доску Почета является основным итогом работы гродненцев за 2017 год. Продолжается рост промышленного производства, увеличивается экспорт товаров и услуг. Гродненская табачная фабрика «Неман» и ОАО «Молочный Мир» стали победителями среди промышленных организаций. Развивается IT-направление, растет экспорт информационных услуг, создаются совместные предприятия, увеличивается объем прямых иностранных инвестиций. – отметил. –





Говоря о достижениях, Борис Федоров подчеркнул, что Гродно на протяжении нескольких лет – лидер по строительству жилья. В текущем году уже введено в строй 120 тысяч квадратных метров жилья. Накануне празднования 890-летия города открылся детский сад в микрорайоне Ольшанка и детский дом семейного типа в Ленинском районе. Ведется строительство самой большой в области школы в Ольшанке. На достойном уровне медицинское обслуживание. Все это говорит о том, что город комфортен и привлекателен для жизни. С удовольствием едут к нам за впечатлениями, за новыми эмоциями туристы.





































В этот торжественный вечер со сцены звучали слова благодарности ветеранам войны и труда, людям, для которых День Октябрьской революции всегда был и остается одним из главных праздников. Для них и всех горожан был подготовлен праздничный концерт «Шаги времени», в котором выступили артисты областной филармонии, юные танцоры и исполнители областного Дворца творчества детей и молодежи и городского центра культуры, ученики школы №3 имени В. М. Усова. Тепло принимали зрители выступления детей, от души аплодировали артистам ансамбля танца, музыки и песни «Белые Росы» и музыкального театра «Рада».



































