В Монако задержали и арестовали российского миллиардера Рыболовлева



Дмитрий Рыболовлев

Об этом пишет газета Le Monde, сообщают ТАСС и РИА. Его подозревают в коррупции и торговле влиянием. Других подробностей пока нет. Отмечается, что Рыболовлев был задержан утром. В его доме уже проведены обыски.Ранее сообщалось, чтоподозревают в финансовых махинациях. Издание Figaro писало, что российский бизнесмен вкладывал средства в футбольный клуб в обход системы, подписывал фиктивные спонсорские контракты и использовал офшоры в Гонконге и на Виргинских островах.