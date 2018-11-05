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В Монако задержали и арестовали российского миллиардера Рыболовлева
Дмитрий Рыболовлев
Об этом пишет газета Le Monde, сообщают ТАСС и РИА. Его подозревают в коррупции и торговле влиянием. Других подробностей пока нет. Отмечается, что Рыболовлев был задержан утром. В его доме уже проведены обыски.
Ранее сообщалось, что Дмитрия Рыболовлева подозревают в финансовых махинациях. Издание Figaro писало, что российский бизнесмен вкладывал средства в футбольный клуб в обход системы, подписывал фиктивные спонсорские контракты и использовал офшоры в Гонконге и на Виргинских островах.
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В Монако задержали и арестовали российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, владельца клуба "Монако".
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