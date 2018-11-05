Российский бизнесмен Рыболовлев помещен под стражу по запросу прокуратуры Монако - газета

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, президент футбольного клуба "Монако", взят под стражу по запросу прокуратуры Монако, сообщил во вторник интернет-портал французской газеты "Монд".

По данным издания, в вину ему вменяются факты коррупции, а также "оказания активного и пассивного влияния".

Кроме того, сообщается о проведении обысков в доме Д.Рыболовлева.

Меры приняты за несколько часов до матча Лиги чемпионов между клубами "Монако" и "Брюгге".