ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Звезды белорусской эстрады выступили в Житковичах в честь открытия нового моста

06.11.2018 22:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Яркий аккорд важного дела. В Житковичах завершается большой концерт мастеров белорусской сцены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звезды белорусской эстрады выступили в Житковичах в честь открытия нового моста

Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Саша Немо, хор имени Титовича и многие другие приехали на Полесье для того, чтобы подарить людям праздник и разделить вместе с полешуками их радость. Концертная программа с говорящим названием «Соединяя берега» проходит при аншлаге.

Звезды белорусской эстрады выступили в Житковичах в честь открытия нового моста

Леся Кузьмич, житель Житковичей:
Ждали этот день. Пришли с прекрасным настроением. Видите, не хватает мест. Люди на ступеньках даже, чтобы увидеть звёзд наших белорусских.

Звезды белорусской эстрады выступили в Житковичах в честь открытия нового моста

Праздничный концерт для жителей Житковичского района – подарок от Президента.
Новости по теме

«Музыка твоего сердца». Концерт для малышей и будущих мам состоялся в рамках фестиваля Башмета

«Во многих странах мира об этом говорят». Классика на перроне метро: ночной концерт в рамках фестиваля Башмета состоялся в Минске

Первый в Минске концерт в метро: 9 кадров о том, как это было

«Получилось очень круто». В Минске прошёл ночной концерт на станции метро «Петровщина»

В рамках фестиваля Башмета в Минске впервые пройдёт концерт в метро

Добавим драйва городу! Барабанное шоу, бит-бокс и ударное соло автомобиля: pop-up-концерт состоялся в Минске

В Минской филармонии выступили дети из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС: видеофакт

Ученики Молодечненского колледжа искусств презентовали концерт ко Дню единения
‡агрузка...
Новости 24 часа

Звезды белорусской эстрады выступили в Житковичах в честь открытия нового моста

Какие трудовые подарки преподнесли белорусам к 7 ноября?

«Мост – это для нас всё». Репортаж СТВ о восстановленной связи между Житковичами и Туровом

Александр Лукашенко: «Никогда не бросайте камни в свою историю»

«Мудро поступили, оставив этот праздник в нашей истории»: Александр Лукашенко о 7 ноября

Александр Лукашенко: «Военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер»

Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси

Инна Карабан: «Необходимо вакцинироваться против кори»

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Яркий аккорд важного дела. В Житковичах завершается большой концерт мастеров белорусской сцены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие трудовые подарки преподнесли белорусам к 7 ноября?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика