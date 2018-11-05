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Вопрос 26-этажных долгостроев в Зелёном лугу разрешится

06.11.2018 21:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Проблема дольщиков 26-этажных долгостроев в микрорайоне Зелёный луг вскоре разрешится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Условия завершения строительства жилого комплекса на улице Богдановича определены указом номер 430 главы государства.

Вопрос 26-этажных долгостроев в Зелёном лугу разрешится

Теперь объектом будет заниматься УКС Советского района. Для этого из городского бюджета выделили возвратную ссуду в 30 миллионов рублей. Стоимость строительства жилья для пострадавших дольщиков удешевят. Также они получат страховые выплаты.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Проблема дольщиков 26-этажных долгостроев в микрорайоне Зелёный луг вскоре разрешится, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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