7 ноября: какой сегодня праздник

Что было 7 ноября: примета дня и памятные даты



А давайте займёмся историей! Мы выбираем интересные, хотя и известные вам, людям образованным, факты и памятные даты, и оцениваем их с позиций сегодняшнего дня. Не забываем и о народных приметах.

Начнем с приметы. Нельзя в этот день кушать хлеб – весь следующий год не будет хлебным. Так считали предки. А сегодня диетологи утверждают, что еще от него полнеют.

Красный день календаря

Самое радостное событие – выходной среди недели. Для людей в возрасте – это День Октябрьской революции, для молодежи – просто выходной. К событию, произошедшему в России 101 год назад, сегодня отношение разное. Одни считают революцию величайшим благом для всего человечества, другие – кровавым государственным переворотом, приведшим к многочисленным жертвам и гибели великой и могучей российской империи. В любом варианте это история страны. А история, как известно, не имеет сослагательного наклонения. Поэтому на вопросы «А что было бы, если бы не революция?», «А кем бы мы были?» точного ответа никто не даст. Думать о том, как отразилось на твоей жизни прошлое твоей страны, занятие увлекательное, но бесполезное.

Изобретение молнии

Без этой детали мы сегодня не представляем себе нашей одежды. «Вжик», – и ты застегнут. В этот день 1891 года американский инженер Уиткомб Лео Джадсон запатентовал застежку-молнию. За 40 лет до этого некий мистер Хоу уже придумал непрерывную застежку, но она не нашла применения. У изобретения Джадсона тоже судьба была незавидной. Новинка была поначалу сложной и ненадежной. Инженер все пытался ее усовершенствовать, но в конце концов обанкротился. В 1913 году он привлек к этому делу двух партнеров и вместе они доработали механизм. Но фабриканты помнили первые неудачи и отвергали предложения изобретателей. Только спустя 10 лет молния нашла потребителя. Сначала ее применяли в сумках, потом в одежде. На мужских брюках молния появилась в 1937 году. Иногда даже полезно делиться своими бизнес-идеями. Но только когда уверен, что сам не справишься.

Первый вытрезвитель

Было это в Туле в 1902 году. Тогда российский народ пил безбожно, повальный алкоголизм вел к вырождению нации. Местный врач Федор Архангельский предложил открыть бесплатное заведение, куда бы свозились с улиц напившиеся до потери пульса граждане. Городские власти инициативу поддержали, 7 ноября заведение открыли и нежно назвали «приютом для опьяневших». В его штатном расписании числились две должности – фельдшер и кучер. Они катались по городу и собирали «урожай». В 1913 году автор идеи был награжден золотой медалью на гигиенической выставке в Санкт-Петербурге, а заведения открылись во всех губернских городах. Сейчас в России вытрезвителей нет и пить меньше не стали. Если человечество придумало водку, значит, всегда найдется немало людей, которым она будет нужна.

Творчество Коэна

Вы знаете композицию Dance Me to the End of Love? Если нет, – послушайте! Надеюсь, Вам понравится. Это одна из популярных вещей канадского певца Леонарда Коэна, который покинул этот мир 7 ноября 2016 года. Он был человеком очень одаренным: писал стихи, романы, играл на гитаре, сочинял музыку и пел. Когда однажды Коэну надоели концерты, он погрузился в молчание и тишину буддийского монастыря. Там он даже стал монахом. Молчал он, правда, недолго, всего 5 лет, и снова занялся творчеством. После затворничества Коэн написал еще несколько альбомов. Он получил много престижных музыкальных и литературных премий и наград. От творчества можно отдохнуть, но нельзя уйти.

Родился Милляр

Георгий де Мильё (настоящая фамилия Кащея Бессмертного) родился 7 ноября 1903 года в семье французского инженера, приехавшего в Россию работать. Мама будущего киноактера была дочерью крупного российского золотопромышленника. Одним словом, семейка была не просто культурной. После революции Жора вынужден был сменить фамилию, чтобы большевики в нем не признавали аристократа. Тем более, он знал иностранные языки и тянулся к искусству. Начинал с театральной сцены, затем пришел в кино. И здесь нашла его всесоюзная слава. Особенно среди пионеров и школьников. Первой успешной стала роль царя Гороха в фильме Роу «По щучьему велению». Следующая серьезная роль Бабы-Яги в фильме «Василиса Прекрасная», пожалуй, навечно связала Милляра с этим сказочным персонажем. Потом был Кащей Бессмертный. Как говорил сам актер, он стал официальным представителем нечистой силы в кино. Только Бабу-Ягу он сыграл в восьми разных фильмах. Рождение с серебряной ложкой во рту вовсе не говорит о том, что тебе не придется смешить людей.

Ваш В.Д.