Малахов обнародовал интимные фото Цымбалюк-Романовской



Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив





Фото: скриншот видео

В 19-летнем возрасте экс-супругаприняла участие в откровенной фотосессии. После того, как снимки появились в Сети, Виталина потеряла покой.пытается выяснить, кому понадобилось обнародовать эти фотографии. За возлюбленную вступился певец. По словам музыканта, в фотосессии нет ничего пошлого, да к тому же на кадрах пианистка получилась крайне удачно.– заявил Шаляпин.Чтобы зрители могли оценить красоту Цымбалюк-Романовскойнашел опубликованные в Сети кадры голой пианистки и показал их на огромном экране в студии шоу. На одной из фотографий Виталина, прикрыв грудь руками, направила страстный взгляд в объектив.Как ранее писали, после расставания сВиталина Цымбалюк-Романовская буквально расцвела. Остались в прошлом невнятные наряды и скромные прически, теперь пианистка демонстрирует неповторимый стиль и сексуальность.