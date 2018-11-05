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Посол РФ сгаласился с Лукашенко: российская база в Беларуси не нужна

06.11.2018 21:42 — Разное | UDF  
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Михаил Бабич. Фото: tatar-inform.ru
Посол России выразил убеждение, что сегодня вооруженные силы России и Беларуси обладают всеми необходимыми боевыми возможностями для отражения любой агрессии со стороны любого противника, передает "Белсат".

Примечательно, что мнение посол России озвучил во время пребывания на территории российской военной части, которая дислоцирована под Ганцевичами, на Брестчине, сообщает ТАСС.

«Александр Лукашенко абсолютно прав. Боевых возможностей российских вооруженных сил, белорусских вооруженных сил достаточно для отражения любой агрессии любого противника. Но если, конечно, этот паритет будет нарушен, то, как правильно сказал глава Республики Беларусь, верховные главнокомандующие найдут эффективное решение для того, чтобы адекватно отреагировать на развитие обстановки, которое может происходить», – отметил глава российской дипмиссии в Беларуси.

Таким образом дипломат прокомментировал высказывания Александра Лукашенко о том, что Минск против размещения российской военной базы на территории Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Вооруженные силы России и Беларуси обладают всеми необходимыми боевыми возможностями.
 
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