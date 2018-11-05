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КХЛ: минское «Динамо» в гостях обыграло «Сочи»

06.11.2018 21:55 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ: минское «Динамо» в гостях обыграло «Сочи»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Счет в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) открыли хозяева: на 8-й минуте в меньшинстве забросил Сергей Шмелев. «Динамо» сравняло на 13-й – большинство реализовал Евгений Ковыршин. На 22-й минуте гости вышли вперед – решающую шайбу в большинстве забросил Теему Пулккинен.

«Сочи» — «Динамо-Минск» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

«Сочи»: Шикин (58:35); Воробьев — Щитов (капитан), О’Делл (А) — Росен — Рахимуллин; Йокипакка — Ю.Александров, Полунин — Калетник — Шмелев (А); Рыков — Д.Александров, Хлопотов — Точицкий — Акмальдинов; Мусин — Будкин, Алтыбарманян — Томилин — Беляев.

«Динамо-Минск»: Энрот; Уиркош — Хенкель, Казионов — Хауден (А) — Пулккинен; Лисовец — Знахаренко, А.Костицын (А) — С.Костицын (капитан) — Когалев; Хохлов — Осипов, Китаров — Ковыршин — Степанов; Дроздов — Волков — Артемов; Евенко, Литвинов.

После этого матча «зубры» имеют в активе 16 баллов. От 8-го места, гарантирующего выход в плей-офф чемпионата, их отделяют 7 очков. 

КХЛ: минское «Динамо» в гостях обыграло «Сочи»
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Теги: Минск
 
 
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Несмотря на победу, минчане остаются на последнем месте регулярки «Запада».
 
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