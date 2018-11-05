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Ставка на высокие технологии. Как будет проходить перепись-2019?
Новости Беларуси. Первый шаг масштабной кампании. В Беларуси стартовал начальный этап переписи населения-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Регистраторам предстоит обследовать все здания, в которых могут проживать люди. В мониторинге задействованы порядка тысячи человек, в том числе, сотрудники жилищно-коммунальных организаций.
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Новости Беларуси. Первый шаг масштабной кампании. В Беларуси стартовал начальный этап переписи населения-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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