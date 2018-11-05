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Минская область подписала соглашение о культурном обмене с китайским Чунцином
Новости Беларуси. Дружба наций. Минский областной Союз писателей и Чунцинская Федерация литературы и искусства подписали соглашение о культурном обмене, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В приветственном слове представителей Китая прозвучало: мы надеемся на долгое сотрудничество. После чего выступили белорусские писатели и поэты.
Сяо Кэцзян, председатель культурного объединения города Чунцин КНР:
Светлана Быкова, председатель Минского областного отделения Союза писателей Беларуси:
В соглашении предусмотрены ежегодные мероприятия: обмен делегациями, издательская деятельность и культурные встречи.
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Новости Беларуси. Дружба наций. Минский областной Союз писателей и Чунцинская Федерация литературы и искусства подписали соглашение о культурном...
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