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Общественный транспорт в Минске 7 ноября будет работать по графику воскресенья
Новости Беларуси. График работы общественного транспорта изменится в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В выходной 7 ноября автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по графику воскресенья. Метрополитен также перейдёт на расписание воскресного дня.
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Новости Беларуси. График работы общественного транспорта изменится в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В выходной 7 ноября автобусы,...
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