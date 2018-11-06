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Общественный транспорт в Минске 7 ноября будет работать по графику воскресенья

06.11.2018 23:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. График работы общественного транспорта изменится в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Общественный транспорт в Минске 7 ноября будет работать по графику воскресенья

В выходной 7 ноября автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по графику воскресенья. Метрополитен также перейдёт на расписание воскресного дня.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. График работы общественного транспорта изменится в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В выходной 7 ноября автобусы,...
 
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