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Дарья Жук: «Я очень горжусь тем, что «Лiстапад» пригласил меня»
Новости Беларуси. На кинофестивале «Лiстапад» стартовал Национальный конкурс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В его программе – 18 работ. Это и анимация, и документалистика, и игровые картины. Открыл показы уже знакомый белорусскому зрителю фильм «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук. В центре сюжета – история неформалки Вели, мечтающей улететь в Чикаго.
Дарья Жук, режиссер:
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Дарья Жук: «Я очень горжусь тем, что «Лiстапад» пригласил меня»
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Новости Беларуси. На кинофестивале «Лiстапад» стартовал Национальный конкурс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В его программе – 18 работ. Это и...
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