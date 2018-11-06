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Белорус Ходасевич стал вице-чемпионом мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде

06.11.2018 22:30 — Разное | Tut.by  
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Белорус Павел Ходасевич стал серебряным призером чемпионата мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде (Туркменистан).

Фото с сайта bntu.by

В весовой категории до 89 кг спортсмен из Борисова в сумме двоеборья поднял 371 (169+202) кг и всего на 1 кг отстал от россиянина Артема Окулова, который с суммой 372 (166+206) кг стал чемпионом мира.

Бронзовым медалистом ЧМ-2018 стал Реваз Даветадзе из Грузии — 371 (168+203) кг.

А белорус Павел Ходасевич, помимо серебра в двоеборье, получил также малую серебряную медаль за результат в рывке (169 кг).

Еще один белорус Максим Мудревский в этой же категории до 89 кг в рывке показал 6-й результат (167 кг), а в толчке выполнил два неудачных подхода к штанге весом 193 кг, после чего завершил выступление из-за травмы.

В категории до 81 кг белорус Петр Асаенок занял 5-е место с результатом 357 (167+190) кг.

4 ноября бронзовым медалистом ЧМ-2018 в весе до 73 кг стал белорус Вадим Лихорад, показавший результат 343 (156+187) кг. На счету Лихорада также малая серебряная медаль за результат в рывке (156 кг).

Команда Беларуси выступает на чемпионате мира впервые с 2015 года, отбыв дисквалификацию после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов.

Нынешний ЧМ — первый, который проходит после того, как были изменены весовые категории. В связи с этим все прежние мировые рекорды аннулированы.

На ЧМ-2018 в составе сборной Беларуси отправился олимпийский чемпион Андрей Арямнов, который объявил о завершении карьеры в 2016 году, но недавно решил вернуться на помост. Он выступит в категории до 109 кг. Предыдущим его международным стартом стал чемпионат Европы в 2014 году, где он завоевал бронзу. Арямнов — единственный из белорусских штангистов, кто не был лишен медали после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов.

 
 
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Белорус Павел Ходасевич стал серебряным призером чемпионата мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде (Туркменистан).
 
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