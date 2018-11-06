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С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)
06.11.2018 — Разное | Вороновская газета
В зрительном зале Вороновского центра культуры и народного творчества центра собрались ветераны труда и представители трудовых коллективов, активисты общественных объединений, молодежь и дети.
— Октябрь 1917 года надолго определил приоритеты как для государства, так и для каждого человека, вдохновил народ на высокие преобразования. Те достижения, которыми сегодня гордится Республика Беларусь, — социально ориентированная экономика, высокоразвитые образование, наука и культура — во многом основаны на потенциале, накопленном в ту эпоху. Переняв все лучшее, развивается наша республика. Много сделано и делается для обеспечения комфортной жизни граждан. Поступательно движется вперед и наш Вороновский район, — отметил в выступлении председатель Вороновского райисполкома Николай Розум.
О значимости праздника Октябрьской революции для всех поколений говорила в приветственном слове и секретарь Вороновской районной организации Коммунистической партии Беларуси Татьяна Цеханович.
Почетное право возложить цветы к памятнику В.И. Ленину предоставили члену президиума районного совета ветеранов Нине Степановне Дорошкевич и десятикласснику Вороновской средней школы Ярославу Стефановичу.
К праздничному мероприятию приурочили информационно-пропагандистскую акцию военнослужащие Лидского пограничного отряда.
— Великая Октябрьская революция открыла новую главу и в мировой истории, и в истории Республике Беларусь. Определенные ею в 1917 ценности необходимо было защищать и охранять. Уже в 1918 году была создана пограничная охрана молодой советской страны, правопреемниками которой мы сегодня себя считаем, — обратился к присутствующим заместитель командира войсковой части 1234 по идеологической работе и кадровому обеспечению Андрей Пекарь. — В этом году органы пограничной службы отпраздновали 100-летие. Охрана Государственной границы и тогда, и сейчас не была бы столь эффективной без помощи местных жителей.
Молодому поколению Андрей Александрович напомнил о возможности непосредственно участвовать в обеспечении пограничной безопасности своей страны, став курсантом Института пограничной службы Республики Беларусь.
Особенно торжественный тон мероприятию придало музыкальное поздравление ансамбля пограничной службы Республики Беларусь. Харизматичные, пластичные и поистине талантливые артисты спели вороновчанам о Родине и своей службе, о любви и счастье, и даже — о море. Каждый номер вокалистов Олега Семенова, Евгения Долича, Алексея Сокарева, Ларисы Макей и Александры Морозовой, танцевальной группы зал сопровождал щедрыми аплодисментами.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото Сергея ГРИЧИКА.
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С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)
В зрительном зале Вороновского центра культуры и народного творчества центра собрались ветераны труда и представители трудовых коллективов, активисты...
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