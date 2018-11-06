ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)

06.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)

В зрительном зале Вороновского центра культуры и народного творчества центра собрались ветераны труда и представители трудовых коллективов, активисты общественных объединений, молодежь и дети.


С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)

— Октябрь 1917 года надолго определил приоритеты как для государства, так и для каждого человека, вдохновил народ на высокие преобразования. Те достижения, которыми сегодня гордится Республика Беларусь, — социально ориентированная экономика, высокоразвитые образование, наука и культура — во многом основаны на потенциале, накопленном в ту эпоху. Переняв все лучшее, развивается наша республика. Много сделано и делается для обеспечения комфортной жизни граждан. Поступательно движется вперед и наш Вороновский район, — отметил в выступлении председатель Вороновского райисполкома Николай Розум.


С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)

 О значимости праздника Октябрьской революции для всех поколений говорила в приветственном слове и секретарь Вороновской районной организации Коммунистической партии Беларуси Татьяна Цеханович.


С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)

Почетное право возложить цветы к памятнику В.И. Ленину предоставили члену президиума районного совета ветеранов Нине Степановне Дорошкевич и десятикласснику Вороновской средней школы Ярославу Стефановичу.

К праздничному мероприятию приурочили информационно-пропагандистскую акцию военнослужащие Лидского пограничного отряда.


С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)

— Великая Октябрьская революция открыла новую главу и в мировой истории, и в истории Республике Беларусь.  Определенные ею  в 1917 ценности необходимо было защищать и охранять. Уже в 1918 году была создана пограничная охрана молодой советской страны, правопреемниками которой мы сегодня себя считаем, — обратился к присутствующим заместитель командира войсковой части 1234 по идеологической работе и кадровому обеспечению Андрей Пекарь. — В этом году органы пограничной службы отпраздновали 100-летие. Охрана Государственной границы и тогда, и сейчас не была бы столь эффективной без помощи местных жителей.

Молодому поколению Андрей Александрович напомнил о возможности непосредственно участвовать в обеспечении пограничной безопасности своей страны, став курсантом Института пограничной службы Республики Беларусь.


С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)

Особенно торжественный тон мероприятию придало музыкальное поздравление ансамбля пограничной службы Республики Беларусь. Харизматичные, пластичные и поистине талантливые артисты спели вороновчанам о Родине и своей службе, о любви и счастье, и даже — о море. Каждый номер вокалистов Олега Семенова, Евгения Долича, Алексея Сокарева, Ларисы Макей и Александры Морозовой, танцевальной группы зал сопровождал щедрыми аплодисментами.


С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)
С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)
С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)
С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)
С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)
С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)
С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)
С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)
С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)
С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)
С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)
С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)
С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)
С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)
С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)
С участием пограничников прошло в Вороново торжественное мероприятие, посвященное Дню Октябрьской революции (Фото, будет дополнено)

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Сергея ГРИЧИКА.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В зрительном зале Вороновского центра культуры и народного творчества центра собрались ветераны труда и представители трудовых коллективов, активисты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский тяжелоатлет Павел Ходасевич стал вице-чемпионом мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Свислочская газета
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика