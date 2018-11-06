В посольстве Ватикана в Риме нашли человеческий череп

"Еврорадио" . В настоящее время проводится генетический анализ останков, который займет не меньше недели, передает





Человеческие кости нашли в нунциатуре 29 октября во время ремонтных работ — останков было мало, поэтому они не позволяли сделать экспертизу ДНК.









В итальянской прессе высказывается версия, что это могут быть останки двух 15-летних девочек-подростков — Эмануэлы Орланди и Мирелы Грегори, которые исчезли еще в 1983 году. Предполагалось, что причастной к их исчезновению могла быть итальянская мафия.





После обнаружения останков полиция завела уголовное дело об убийстве. Ватикан заявил, что будет сотрудничать с правоохранителями, сообщают зарубежные СМИ.