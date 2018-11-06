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В посольстве Ватикана в Риме нашли человеческий череп

06.11.2018 22:04 — Разное | Партизан  
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В нунциатуре (посольстве) Ватикана в Риме найден человеческий череп. Это уже не первая находка такого рода: неделю назад там обнаружили человеческие кости. В полиции считают, что все это останки одного и того же человека.

В настоящее время проводится генетический анализ останков, который займет не меньше недели, передает"Еврорадио".

Человеческие кости нашли в нунциатуре 29 октября во время ремонтных работ — останков было мало, поэтому они не позволяли сделать экспертизу ДНК.


В итальянской прессе высказывается версия, что это могут быть останки двух 15-летних девочек-подростков — Эмануэлы Орланди и Мирелы Грегори, которые исчезли еще в 1983 году. Предполагалось, что причастной к их исчезновению могла быть итальянская мафия.

После обнаружения останков полиция завела уголовное дело об убийстве. Ватикан заявил, что будет сотрудничать с правоохранителями, сообщают зарубежные СМИ.

 
 
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В нунциатуре (посольстве) Ватикана в Риме найден человеческий череп. Это уже не первая находка такого рода: неделю назад там обнаружили человеческие кости. В...
 
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