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Азаренко вошла в топ-10 самых богатых теннисисток мира
WTA Insider опубликовал список самых финансово успешных теннисисток мира.
Белоруска Виктория Азаренко в рейтинге по количеству призовых, заработанных за карьеру, занимает 5-е место, передает
Согласно WTA Insider, Азаренко заработала $ 29 млн.
Первое и второе место в рейтинге занимают сестры Уильямс.
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WTA Insider опубликовал список самых финансово успешных теннисисток мира.
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